قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنتدى "أفريقيا 2019" رسالة قوية تؤكد أنه التجمع الاقتصادي الأهم على مستوى القارة.

وأضافت نصر، خلال فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، المقام تحت عنوان "استثمر في أفريقيا": "نجتمع اليوم للمرة الأولى في العاصمة الإدارية التي نفخر بها، ويشارك في بنائها سواعد مصرية شابة، في إطار سعينا لبناء مصر الحديثة، فمرحبا بكم جميعًا في العاصمة الإدارية الجديدة".

مؤتمر "أفريقيا 2019" تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنعقد الفاعليات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.