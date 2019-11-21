وصل رئيس وزراء رواندا، الدكتور إدوار نجرنت، القاهرة، مساء اليوم، للمشاركة في فعاليات منتدى أفريقيا 2019، الذي ينطلق غدا ويمتد على مدار يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 66 متحدثا، أبرزهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

يتحدث في الفعاليات رئيس وزراء رواندا الدكتور إدوار نجرنت، وشيلشى موبندوا سكرتير عام الكوميسا، علاوة على وزير الاقتصاد بجزر القمر ووزير الصناعة فى نيجريا وعدد من وزراء دول القارة.

كما يتحدث في الفعاليات الإعلامي الأمريكي المشهور ريتشارد كويست، بجانب عددا من قيادات المال والأعمال بالأمم المتحدة، والبنك الدولي بينهم مراد وهبة مساعد أمين عام الأمم المتحدة، وعددا من ممثلي البنوك الأوروبية والأفريقية.

يشارك في المنتدى نحو 2000 شخصية من مختلف دول العالم، ويتضمن 7 محاور رئيسية، هي مناخ الاستثمار وريادة الأعمال وصنع في أفريقيا والرقمنة، ووسائل النقل، ورأس المال البشري والطاقة الجديدة والمتجددة.