قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن "وجودنا اليوم يعكس رغبة صادقة لمواصلة الجهود التي بدأناها قبل سنوات لبناء قارتنا"، ووضع السبل لبناء التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مما يدعونا لضرورة التكاتف، والبناء على ما تحقق من إنجازات.

وأضافت نصر، خلال فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، المقام تحت عنوان "استثمر في أفريقيا": "قطعنا شوطًا كبيرًا في سبيل تعميق التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والتنموية، وكانت توجهات الرئيس خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي ببذل كل الجهود لتسريع وتيرة التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة".

مؤتمر "أفريقيا 2019" تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنعقد الفعاليات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.