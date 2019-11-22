عرض مؤتمر "أفريقيا 2019" فيلما تسجيلا بعنوان "أفريقيا أرض الموارد التي لا تنتهي والفرص الوفيرة للاستثمار"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض الفيلم، خلال فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، القدرة الهائلة للقارة السمراء، والاستثمارات المتاحة والمجالات التي من الممكن أن يقبل عليها المستثمرين وكذلك العوائد الضخمة للاستثمار فيها، كذلك المشروعات الضخمة بالقارة والدور المصري الكبير للنهوض بالقارة أثناء فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

تنعقد فعاليات المؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.