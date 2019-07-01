قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر رائع، مضيفًا: "سخَّرنا كل إمكانيات الهيئة للدورة، من مستشفيات، وسيارات إسعاف، ووسائل نقل، وتجهيز الملاعب".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر شاشة "ON E": "هنشرف الرئيس السيسي ومصر قدام إفريقيا والعالم كله، والناس اتغيرت نظرتها لمصر، من خلال منظر الملاعب والسلوك الرياضي للفرق في الملعب".

وفي سياق متصل بقناة السويس، قال "مميش"، إن مصر دشنت قناة السويس الجديدة، حتى تتعامل مع الأجيال الحالية والقادمة في بناء السفن، ومن ثم ستتحول مصر لتكون قلب التجارة العالمية.