أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، الاحتفال مع الجمهور المصري في مدرجات إستاد القاهرة قبل انطلاق المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وعبرت الشركة، في بيان لها، اليوم، عن أملها بالتوفيق لمنتخب مصر الأولمبي.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، قد أعلنت أن أطقم ضيافتها الجوية، ستشارك، مساء اليوم، في حفل ختام وتوزيع جوائز بطولة كأس الأمم الإفريقية، تحت مرحلة 23.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت أنها ستقوم بدور الناقل الرسمى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.