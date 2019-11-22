شيع صباح اليوم، جثمان الشقيقة الكبرى للفنانة فيفي عبده "سعاد" من مسجد السيدة نفيسة، والتي وافتها المنية فجر الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان.

وعقب أداء صلاة الجمعة، أقيمت صلاة الجنازة على الراحلة، وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من أقارب الفنانة فيفي عبده، كما حرص نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي وإلهام شاهين ورجاء الجداوي على التواجد في الجنازة.

وانهارت الفنانة فيفي عبده من البكاء عقب انتهاء صلاة الجنازة قائلة: "أروح لمين يا ربي بعدها".

وتوفيت شقيقة فيفي عبده، فجر اليوم، بعد صراع مع المرض. وكانت عبده قد انقطعت عن مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا إثر دخول شقيقتها الراحلة العناية المركزة.