أعربت الفنانة منة شلبي عن سعادتها بتكريمها من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الحادية والأربعين، وذلك خلال ندوة تكريمها التي أقيمت اليوم على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وأدارها الناقد الأمريكي جاي ويسبيرج.

وقالت منة، خلال الندوة، إنها تعتمد علي قراءة السيناريو عند اختيارها لأدوارها، بحيث تتعرف على أبعاد الدور الدرامية، ثم ترسم ملامحها عند الحديث مع مخرج ومؤلف الفيلم.

وأكدت أنها محظوظة بالتعاون مع مخرجين كبار، أمثال يسري نصر الله، محمد خان، يوسف شاهين، وغيرهم من المخرجين ممن أسهموا في صنع اسمها ونجوميتها.