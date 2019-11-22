قدم الدكتور محمد البدري سفير مصر لدى الصين، اليوم، أوراق اعتماده رسميا إلى الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك خلال استقبال الأخير له في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة "بكين".

وقال السفير البدري في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وتمنياته بمزيد من النجاح والازدهار لدولة الصين وشعبها، وتأكيد القيادة السياسية أهمية العلاقات الثنائية، وحرصها على مزيد من تطويرها بما يخدم الدولتين والشعبين.

وأضاف السفير البدري، أن الرئيس الصيني أكد تقديره الكبير والخاص للرئيس السيسي، وامتنانه لحرصه على المشاركة في كافة المناسبات الكبرى التي تنظمها الصين، موضحا أن الرئيس الصيني أعرب كذلك عن سعادته وارتياحه الشديدين في كل مرة يلتقي فيها الرئيس السيسي، وترحيبه الدائم به في مشاركاته في مختلف الفعاليات التي تنظمها وتستضيفها الصين وخاصة فعاليات الحزام والطريق.