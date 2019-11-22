استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة، وذلك على هامش مؤتمر أفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير المغربي بالقاهرة أحمد التازي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بوزير الخارجية المغربي في مصر، طالباً نقل تحياته لأخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، ومثمناً المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.

كما أشار الرئيس لحرص مصر للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقا مع عمق أواصر الإخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، نقل الوزير المغربي تحيات الملك محمد السادس إلى الرئيس وسلمه رسالة خطية من الملك محمد السادس تضمنت اعتزاز المغرب بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والإشادة بما حققته مصر بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، والتي أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد العاهل المغربي في رسالته، اهتمامه بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر وأهمية تكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك في شتى المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية والدور الأساسي للجيش الوطني الليبي في مكافحة الاٍرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا.