نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، المسابقة المركزية للطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في ظل اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والاهتمام بالتنمية الثقافية والمعلوماتية والارتقاء باللغة والفن والمظهر اللائق.

وأسفرت المسابقة عن فوز الطالبة ماريا ملاك بشارة كلية الفنون الجميلة، والطالب عمار ياسر عبد الله كلية الصيدلة، بالمركز الأول، وحصول الطالبة مايا مجدي حلمي كلية الطب، والطالب أحمد مهدي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالمركز الثاني، كما كان المركز الثالث من نصيب الطالب عمر طلعت محمد كلية السياحة والفنادق، والطالبة سلمى محمد مصطفى كلية الفنون التطبيقية، وحققت الطالبة جمانة شاهين حسن كلية هندسة حلوان، والطالب فادي مصطفى عمر كلية الهندسة بحلوان، المركز الثالث مكرر.

وتم تحكيم المسابقة من قبل الدكتورة منى عيد تحكيم اللغة الإنجليزية، والدكتورة نيفين يوسف تحكيم اللغة الإيطالية، والدكتورة فاطمة خليل تحكيم اللغة الفرنسية، والدكتورة دعاء عبد الكريم تحكيم اللغة الألمانية، والدكتور محمد الدسوقي رئيس لجنة التحكيم، والدكتور خالد مالك تحكيم المعلومات العامة، وراشد عصام تحكيم الأنشطة والعمل التطوعي، ومحمد شعبان تحكيم المظهر والشخصية، وعصام زكي تحكيم الدورات.