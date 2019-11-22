"الفضاء المصرية": رحلة القمر الصناعي للفضاء تستغرق 34 دقيقة

تطلق مصر، بعد قليل، القمر الصناعى طيبة-1، لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، من فرنسا.

وقال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن هناك غرفة متابعة مركزية تم تشكيلها حاليا في مصر تتابع عملية إطلاق القمر الصناعي من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الواقع على الساحل الشمالى لأمريكا الجنوبية.

وأوضح القوصي في حديثه لـ"الوطن"، إن رحلة القمر " طيبة 1" المحمل علي صاروخ الإطلاق (آريان-5) ، إلي الفضاء ستسغرق 34 دقيقة، وذلك حتي ينفصل جسم القمر عن الصاروخ على بعد 250 كيلو متر من سطح الأرض.

وبشأن عمل القمر الاصطناعي وانتظامه في مداره، لفت الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى القمرسيسبح في الفضاء حتى يستقر في المدار المخصص له، فوق خط الاستواء 35.5 شرقا، موضحًا أن مكانه ثابت باسم مصر، يمثل امتدادا لأرض مصر فى الفضاء، وتحميه الأمم المتحدة بالمعاهدات والقوانين الدولية، وسيعمل على النطاق الترددى "كا باند" واسع النطاق، مشيرا إلي انه سيتم التواصل معه خلال أيام من الإنطلاق، وذلك نظرا لظروف الإطلاق .

وتابع أنه سيتم التواصل معه من خلال تبادل الإشارات بينه وبين مركز التحكم بالأرض، على أن يستمر التواصل معه حتي ينتظم في المدار ويبدأ في الاستجابة للأوامر، على أن يبدأ العمل الفعلي له بعد 3 شهور من الإطلاق، سيقدم جميع خدمات الاتصالات والإنترنت بنجاح، مؤكدا أن مصر ستكون لديها شبكتان، الأولى: أرضية المعتمدة على الكوابل وأبراج الاتصالات، والثانية: فضائية عبر القمر الصناعى.

وبشان تكلفة القمر، قال القوصي إن تكلفة القمر وصناعته تخضع لعدة حسابات منها تكلفته الفعلية، وتكلفة الصاروخ الحامل له، فضلا عن تكلفة التشغيل والإطلاق، إضافة إلى تكلفة التأمين، لافتا إلى أن سعر وزن الكيلو جرام التي يحملها الصاروخ للصعود للفضاء تساوي 35 ألف دولار للكيلو الواحدة.

وأكد أن تكلفة القمر كاملة تحملها الجانب المصري دون شراكات أو منح ممولة، مؤكدا أنه قمر مصري خالص 100%.