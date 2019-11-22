قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن مصر تستعد لإرسال أول قمر صناعى للاتصالات إلى مدارها، وأوضحت أن القمر «طيبة 1»، الذى أطلق مساء اليوم، عن طريق صاروخ تايبا -1 أحد صواريخ شركة «أريان سبيس» الأوروبية، من مركز فضاء فى جيانا الفرنسية، من المقرر أن يزود كل شبر فى مصر بخدمات الاتصال والإنترنت.

وتابعت الصحيفة أن القمر يسمى «طيبة» تيمناً باسم العاصمة الفرعونية القديمة، التى تقع أطلالها فى مدينة الأقصر.

وقال محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن «القمر يوفر شبكة اتصالات موازية للشبكة الأرضية الحالية ويقدم بنية تحتية قوية فى مجال الاتصالات».

وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن القمر سيتمكن من البقاء فى الموقع المدارى المخصص له لمدة 15 عاماً، حيث سيعمل على توفير خدمات عريضة للإنترنت للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا وحوض النيل، وستتولى الحكومة عملية الإدارة والتحكم فى القمر «طيبة 1» عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.

"الفضاء الروسية": يوفر لـ"القاهرة" مليارى يورو سنوياً

ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية عن مستشار وكالة الفضاء الروسية بالشرق الأوسط، حسين الشافعى، أن تكلفة «تصنيع القمر بلغت 600 مليون يورو، ويعد من أكبر المشروعات الاقتصادية التى نفذتها مصر»، وأضاف أن القمر «يوفر على مصر أكثر من مليارى يورو سنوياً، هى حجم استهلاك المصريين لخدمات الاتصالات عام 2018، سواء من خلال الهواتف المحمولة أو خدمات الإنترنت من الأقمار الأجنبية».

وأشار «الشافعى» إلى أن إطلاق القمر يؤكد عزم مصر على السيطرة على قاعدة الاتصالات ونقل البيانات والمعلومات داخل حدودها فى إطار القوانين الدولية ومقتضيات الأمن القومى.