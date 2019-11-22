تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات "طيبة -1" الذي سيتم إطلاقه بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم "جويانا الفرنسي" بأمريكا الجنوبية، لأسباب فنية.

ومن المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من خمسة عشر عاماً بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

وينطلق القمر الصناعي المصري الأول المخصص للاتصالات "طيبة -1"، ليصل إلى موقعه المداري، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية، ومن المخطط أن تصل فترة عمله إلى أكثر من 15 عاماً بما يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق، للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

وبإطلاق "طيبة -1" ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر فى المكانة التى تستحقها إقليمياً ودولياً.