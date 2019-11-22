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28 نوفمبر.. تفاصيل حفل المولوية المصرية ببيت السحيمي

28 نوفمبر.. تفاصيل حفل المولوية المصرية ببيت السحيمي

طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل بكافة الأنحاء وارتفاع بدرجات الحرارة الاثنين

طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل بكافة الأنحاء وارتفاع بدرجات الحرارة الاثنين

قمران مصريان في السماء.. الأولمبي بطل أفريقيا و"طيبة 1" في الفضاء

قمران مصريان في السماء.. الأولمبي بطل أفريقيا و"طيبة 1" في الفضاء

طالبات يستقبلن أبطال "إيلات" بالأغاني الوطنية في مسقط "البرقوقي"

طالبات يستقبلن أبطال "إيلات" بالأغاني الوطنية في مسقط "البرقوقي"

"الفضاء المصرية": رحلة القمر الصناعي للفضاء تستغرق 34 دقيقة

"الفضاء المصرية": رحلة القمر الصناعي للفضاء تستغرق 34 دقيقة

"الطفل مستقبل الوطن".. احتفالية نادي النيل بالمنصورة بأعياد الطفولة

"الطفل مستقبل الوطن".. احتفالية نادي النيل بالمنصورة بأعياد الطفولة

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عملوها الأبطال.. منتخب مصر يتوج بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما لأول مرة في التاريخ (فيديو)

"الوطن" في رحلة إنقاذ قصر "الشناوي" بالمنصورة.. خبر وسؤال ثم إحالة للنيابة

"الوطن" في رحلة إنقاذ قصر "الشناوي" بالمنصورة.. خبر وسؤال ثم إحالة للنيابة

في 6 خطوات.. كيف تشاهد مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا مجانا؟

في 6 خطوات.. كيف تشاهد مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا مجانا؟

"طيبة 1" في الفضاء اليوم.. كيف تُطلق الأقمار الصناعية؟

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المدارس مقبرة الهوايات

الموعد والقنوات والحفل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة نهائي أفريقيا

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