أعلنت الاستخبارات في مالي القبض على شخصين متهمين بتقديم الدعم اللوجيستي إلى جماعة "أنصار الإسلام" الإرهابية في بوركينا فاسو، وقال المتحدث باسم استخبارات مالي موديبو تراوري، اليوم، حسبما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، إنه تم إلقاء القبض على كلٍ من عثمان حماة ديالو وهارونا ديالو في باماكو، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الاوسط".

وأضاف تراوري، أنهما وصلا إلى عاصمة مالي "باماكو" الثلاثاء الماضي لشراء مواد للجماعة المعروفة باسم "أنصار الإسلام" من بينها كاميرات، أجهزة كمبيوتر محمولة، نظام تحديد المواقع، أجهزة راديو ومنظار، من دون التطرق للمزيد.

وتسببت الهجمات الإرهابية في مالي في مقتل أكثر من 100 شخص خلال الشهرين الماضيين. وكان الجيش المالي عثر أمس الخميس على جثث 13 جنديا فقدوا بعد الهجوم الذي وقع الاثنين الماضي، في تابانكورت بالقرب من الحدود مع النيجر، ما يرفع حصيلة هذه العملية التي نسبت إلى إرهابيين إلى 43 قتيلا، وقال مصدر أمني مالية، إن دورية من الجيش المالي عثرت على جثث 13 من أفراد القوات المسلحة المالية الذين "قطعت الاتصالات معهم". وكانت الحصيلة السابقة للقتلى العسكريين تبلغ ثلاثين قتيلا، وفاقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".