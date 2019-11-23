هنأ عدد من نجوم الفن، المنتخب الأوليمبي، بعد فوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، إثر تغلبه على نظيره الإيفواري، بهدفين مقابل هدف، بعد تمديد المباراة، لشوطية إضافيين، معربًا عن أمله في أن يوفق الفريق، خلال مشاركته في دورة الألعاب الصيفية، التي ستسضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، صيف العام القادم.

وكتب "النجم عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك أبطال إفريقيا، شرفتونا وكل التوفيق في طوكيو".

الف مبروك ابطال افريقيا ، شرفتونا وكل التوفيق في #Tokyo2020 pic.twitter.com/KluGuTE53j — Amr Diab (@amrdiab) November 22, 2019

ونشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة من احتفال لاعبي المنتخب، وكتب معلقةً عليها: "مبروك أبطال المنتخب المصري شرفتونا وفرحتوا المصرين".

مبروك أبطال المنتخب المصري شرفتونا وفرحتوا المصرين. pic.twitter.com/62Si5CQGZh — رانيا يوسف (@RaniahYousief) November 22, 2019

كما أعرب الفنان أحمد السقا، عن فخره بالإنجاز الكبير الذي حققه لاعبو المنتخب، ونشر صورة لهم أثناء رفع كأس البطولة، وكتب: "مبروووك يابلدي.. رفعتو راسنا يارجالة".

وكان المنتخب الأولمبي ومنتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا، قد ضمنوا أماكنهم في دورة الألعاب الصيفية التي ستضيفها طوكيو العام المقبل، بعدما حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى، في البطولة.

وهنأ الفنان محمد هنيدي، الشعب المصري عقب فوز المنتخب، وقال هنيدي في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مبروك لمصر ورجالة منتخب مصر أبطال إفريقيا".

وشبه الفنان نبيل الحلفاوي في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، لاعب منتخب مصر الأوليمبي رمضان صبحي بالمقاتل.

وكتب الحلفاوي: "رمضان ده مقاتل حرفيا، مش تشبيه، لما بينطلق بالكورة لو مدافع استخلصها منه بضحك وأقول لمراتي مش هيسيبه، وفعلا بيجري وراه".

وأضاف: "ولو المدافع مررها لحد تاني قريب بيجري ورا التاني وغالبا بيجيبها، هو بس فيه عادة لازم يبطلها، ما يفردش دراعه وهو بيجري ويزق اللي بيجري جنبه".