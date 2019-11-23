صور.. مناقشة "ملك التنشين" لوزير التعليم الأسبق بمكتبة مصر الجديدة

استضافت مكتبة مصر الجديدة العامة ندوة لمناقشة رواية "ملك التنشين"، تأليف د. أحمد جمال وزير التعليم الأسبق، وسط حضور نخبة من كبار المفكرين والنقاد والكتاب والصحفيين.

وأوضح الإعلامي والشاعر الدكتور جمال الشاعر أن عنوان الرواية متميز وجذاب ولذلك يتوقع نجاحًا كبيرًا لها بمجرد تحولها إلى عمل درامي أو فيلم سينمائي، مشيرًا إلى أن الرواية ليست تتميز فقط بسهولة القراءة ومتعتها، إنما تعبر عن حالة مجتمعية لها قدر كبير من المصداقية لدرجة أن القارئ يتصور في البداية أنها سيرة ذاتية للمؤلف أو سيرة لشخص آخر يعرفه عن قرب.

وأضاف: "وكذلك تعبر الرواية عن أزمة الشخصية المصرية في السنوات التي تجري فيها أحداث الرواية".

ومن بين الشخصيات العامة التي شاركت في الندوة وعبرت عن تفاعلها مع أحداث الرواية الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق واللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق.

وقدّم دراسة نقدية متعمقة في الرواية كل من الدكتور محمود الضبع والدكتور شوكت المصري والدكتور حسين محمود والأستاذ أسامه الرحيمي وأسامه عرابي ومحمد الكفراوي والأديبة منى الشيمي والدكتور عمرو سرحان وغيرهم من النقاد والمثقفين. ورحب بالحضور الدكتور نبيل حلمي أمين عام جمعية مصر الجديدة.

يذكر أن هذه الرواية هي العمل الأدبي الثالث للدكتور أحمد جمال بعد رواية "لقاء في واحة الحنين" ورواية "فتاة هايدلبرج الأمريكية"، وأيضا مؤلفه "كيفية إصلاح مؤسسات الدولة"، كما أن وزير التعليم الأسبق مؤسس لصالون ثقافي يحمل اسمه يعقد شهريا ويناقش قضايا المجتمع في كل المجالات.