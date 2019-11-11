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الفراعنة يتحدون غانا على بطاقة نصف النهائي

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ساويرس عن البطالة: "فيه شباب عاوز يتخرج يبتدي مدير عام ويقبض 100 ألف"

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الأمم المتحدة تكثف مساعيها لنبذ العنف في الشارع العراقي

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"الاقتصادية اللبنانية" تدعو لسرعة تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات المواطنين

عز العرب تكشف تفاصيل مشاركتها في"سيفان" لتوثيق الإبادة التركية للأرمن

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