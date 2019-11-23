بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.. وفاة سجين داخل مركز شرطة بندر الأقصر

لفظ متهم داخل سجن بندر الأقصر أنفاسه الأخيرة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وانتقل على الفور لغرفة السجن داخل مركز شرطة بندر الأقصر، عددا من قيادات مديرية أمن الأقصر.

كان اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، تلقى إخطاراً من مركز شرطة بندر الأقصر، يفيد بالعثور على المسجون "م. ا." متوفى داخل غرفة السجن، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو متهم في جريمة المخدرات.

وعلى الفور انتقل قيادات مديرية الأمن ورجال البحث الجنائي لإجراء التحقيقات اللازمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.