الجيش الأمريكي يعلن فقدان أثر طائرة بلا طيار في ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الجمعة فقدان أثر طائرة بلا طيّار تابعة للجيش الأمريكي كانت تحلق فوق ليبيا، حيث تدور معارك بين القوات الموالية للمشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الليبيّة المعترف بها من الأمم المتّحدة.

وقالت القيادة العسكريّة الأمريكية لإفريقيا "أفريكوم" في بيان، إنّ الطائرة غير المسلّحة "فُقِدت فوق طرابلس" الخميس. وأضافت أنّ هناك تحقيقًا جاريًا بشأن هذه الحادثة التي لم يتمّ تقديم مزيد من التفاصيل حولها.

وأوضح البيان أنّ القيادة تقود عمليّات لطائراتٍ بلا طيّار في ليبيا بهدف "تقييم الوضع الأمنيّ ومراقبة النشاط المتطرّف العنيف".

وأشار بيان القيادة الأمريكية إلى أنّ "هذه العمليّات ضروريّة لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتمّ تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميّين المناسبين".

يأتي هذا الإعلان في وقت أعلنت القوّات الموالية لحفتر، الرجل القويّ في شرق ليبيا، الأربعاء أنّها أسقطت طائرة إيطاليّة بلا طيّار كانت تُحلّق فوق منطقة خاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.