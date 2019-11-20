أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من أفراده في تحطم مروحية كانت تقلهما، موضحة أنَّ الحادث يبدو عرضيًا مع أن طالبان قالت إنَّها أسقطت المروحية.

وقالت القوات الأمريكية في افغانستان، في بيان، إنَّ تحقيقًا يجرى في الحادث الذي وقع اليوم "لكن المعلومات الأولية لا تشير إلى نيران عدوة تسببت بالحادث".

ولم يكشف مكان سقوط المروحية ولا اسم الموظفين.

وأعلنت حركة طالبان، أنَّها أسقطت المروحية في منطقة شرخ بولاية لوجار عند الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي.

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إنَّ "الأمريكيين كانوا يريدون مهاجمة قاعدة للمجاهدين لكن مروحيتهم أسقطت واشتعلت، وكل الذين كانوا على متنها قتلوا".

وسقط 19 قتيلًا أمريكيًا في حوادث مرتبطة بمعارك في أفغانستان، حسب متحدث باسم القوات الأمريكية، وما زال 13 ألف جندي أمريكي ينتشرون في أفغانستان بعد 18 عامًا على الغزو الأمريكي بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سحب هؤلاء الجنود، لكن الجنرال مارك مايلي رئيس أركان الجيوش الأمريكية صرح لوسائل إعلام أمريكية خلال الشهر الجاري أنَّ القوات الأمريكية "ستبقى لسنوات أخرى".