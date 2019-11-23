التقى الإعلامي عمرو أديب بتركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بمعرض السيارت المقام على هامش فعاليات موسم الرياض الثقافي، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال آل الشيخ، إنه يحرص على تقديم أفضل شيء في موسم الرياض الثقافي، "إحنا بنجيب أحسن شيء في كل شيء"، لافتا إلى أن موسم الرياض ليس للحفلات الفنية فقط، وأن اعتبار الموسم حفلات فنية فقط "مسألة تجاوزناها خلاص وأسطوانة بقت مشروخة".

وتابع: "قيس اللي بيحصل في المنطقة وقيس اللي بيحصل في الرياض، وأنت تعرف الفرق".