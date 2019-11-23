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من هو أول الناس إسلاما؟.. "الإفتاء" تجيب

من هو أول الناس إسلاما؟.. "الإفتاء" تجيب

طلاب المدارس فى مهمة لتشجير "حدائق الأهرام": 200 شتلة ولسه

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طقس اليوم السبت 23-11- 2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم السبت 23-11- 2019 في مصر والدول العربية

دورة تدريبية "مجانية" فى "الغُسل والتكفين" لسيدات بولاق

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رضوان يقدم "مساء dmc" بـ تي شيرت المنتخب: الحالة المصرية تدعو للفخر

رضوان يقدم "مساء dmc" بـ تي شيرت المنتخب: الحالة المصرية تدعو للفخر

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