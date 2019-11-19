سخر الإعلامي عمرو أديب، من تغريدة جمال ريان، المذيع بقناة الجزيرة القطرية حول الصلح مع المستشار تركي آل الشيخ والأمير عبد الرحمن بن مساعد، واصفًا إياه بجهبز الإعلام العربي وعبقري قناة الجزيرة،

وعرض "أديب" تغريدة "ريان" التي قال فيها: "قررت رفع البلوك عن عدد من الأمراء عبد الرحمن بن مساعد، وتركي آل الشيخ بعد المصالحة التي جرت بيني وبينهم، والشكر موصول لزميل إعلامي إماراتي على الجهود التي قام بها للتوفيق بيني وبين الأمير عبد الرحمن بن مساعد".

وعلق "أديب"، خلال تقديمه برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، على تغريدة إعلامي القناة القطرية قائلا: "اعجب باللعبة الحلوة، بحب الكتابة اللطيفة، بحب التغزيلة السياسية والشغل اللي على نار هادية، الجملة اللي فيها أكتر من 100 معنى ومخزى".

وأوضح "أديب" أن "بن مساعد" رد على التغريدة بطريقة ساخرة، قائلا فيها: "ليتك تخبرني باسم الإعلامي الإماراتي الذي قام بالجهود التوفيقية بيننا لأشكره، فمنذ أن حظرتني لم يهنأ لي بال ولم يغمض لي جفن والآن وقد أزلت الحظر عادت إلي الحياة بهجتها.. أستاذ جمال أنت أقدم مذيعي الجزيرة وتطبعت بطبعها في الحيادية والصدق وعدم اختلاق الأكاذيب..تغريدة جزيرية بامتياز".

وتابع "أديب" قائلا: "جمال ريان كاذب، وبيتنفس كذب، بيقول الجزيرة مش بترضى تأذي العرب، انت بتتكلم عن قناة في القمر؟، ما هي قدامنا أهي، جمال الريان عاوز يدي انطباع أن العالم بيجري وراهم وهما متسامحين، حاجة تهلك من الضحك، جمال ريان مخه تخين مش فاهم أن الأمير عبد الرحمن بن مساعد، كله دة بسبب لبن الحمير".

وواصل ساخرا: "القطريين عاوزين يتصالحوا مع السعودية عشان زبادي ولبن المراعي، هما بقوا يشربوا زبادي تركي ولبن إيراني".