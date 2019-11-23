قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ضخت استثمارات هائلة في قطاعات الطاقة والمياه والبترول والغاز الطبيعي، إلى جانب تدعيم قدرات القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال فعاليات اليوم الثاني من "منتدى أفريقيا 2019"، أن الحكومة أجرت تغييرات جذرية في التشريعات والبيئة، ما شجع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في العديد من القطاعات، كما أنه لعب دورا أساسيا، وهاما وحيويا وملموسا في الاقتصاد المصري.

وانطلقت أمس من العاصمة الادارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.