تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرض صندوق تحيا مصر ومعرض ريادة الأعمال ومعرض الفصول التعليمية، في إطار مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا المنعقد في العاصمة الإدارية.

ناقش الرئيس شباب العارضين حول مشروعاتهم وأهميتها في إطار ريادة الأعمال كركيزة للتنمية، حيث أثنى على المعروضات ومنتجات الشباب وأفكارهم المواكبة لمتطلبات السوق، حيث حرص الرئيس للاستماع لاقتراحات الشباب لدعم أعمالهم من قبل الدولة وتذليل اَي معوقات قد تواجههم.