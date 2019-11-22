قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن نجاح أفريقيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تسريع وتيرة العمل لإنجاز مشروعات تطوير البنية التحتية من خلال المشروعات العابرة للحدود، وهي مشروعات مدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأفريقي، وبينها مشروع ربط القاهرة بريا بـ كيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا.

وأضاف السيسي، خلال فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، المقام تحت عنوان "استثمر في أفريقيا": "إنني من هنا أدعو المؤسسات الإقليمية والدولية وبنوك الاستثمار وجميع شركاء أفريقيا في التنمية، للمشاركة معنا في المضي قدما نحو تحقيق طموحاتنا، من خلال تمويل التنمية والاحتياجات الضرورية للبنية الأساسية، وهو تمويل نسعى إلى أن يكون بأفضل الشروط، ويتوافق مع برامجنا المحلية وأولوياتنا".

السيسي يدعو القطاع الخاص للاستثمار في أفريقيا

كما وجه الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص وبنوك الاستثمار والشركات متعددة الجنسيات، للاستثمار في أفريقيا الغنية بالفرص والأسواق الضخمة والموارد المتنوعة".

وأكد أن التنمية في أفريقيا ليست مسؤولية الحكومات وحدها، لكنها تتطلب مشاركة واسعة مع القطاع الخاص، على أن تستمر الحكومات في دورها لتوفير المناخ الاستثماري الجيد، عن طريق إصلاح التشريعات القانونية والإدارية وتهيئة البيئة الاستثمارية، ما يساعد المستثمرين على العمل وضخ استثماراتهم.

وتابع: "وفي هذا الإطار تتزامن الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مع تبني العديد من الدول الأفريقية الشقيقة لبرامج إصلاحية تتشابه في هدفها لتحقيق التنمية الشاملة ورخاء الشعوب، وهو ما يدعونا إلى مزيد من التنسيق والتعاون كي تؤتي هذه الإصلاحات ثمارها على كل مواطني القارة الأفريقية".

السيسي: نتمنى أن تكون جلسات المؤتمر مثمرة

وعن مؤتمر "أفريقيا 2019"، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "آمل أن يكون حوارنا بناءً وأن تكون جلسات هذا المؤتمر مثمرة وأن نصل سويًا إلى توصيات تبنى على ما تحقق من إنجاز، لا سيما أن المحاور المطروحة للنقاش تتركز على موضوعات ذات صلة بتحقيق أجنداتنا وبالتنمية الشاملة المستدامة، وهي محاور الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في التحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في رأس المال البشري".

وأضاف السيسي: "شعوبنا الأفريقية تتابع دوما وعن كثب كل تجمع لقادة دولها، يحدوها الأمل أن يأتي بنتائج تنعكس إيجابًا على حياتهم ومستقبل أبنائهم، وهو ما نسعى إليه وسنعمل معًا على تحقيقه، لكي نفتح بابًا مشرقًا على المستقبل، وأن نعبر معًا من التحديات إلى الإنجازات".

وتابع: "أقول لشركائنا في تنمية القارة، إلى صناع القرار والمستثمرين والمؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار، إن التنمية خيار حتمي لشعوبنا المتطلعة إلى الأفضل، ولشباب متحمس يبحث عن مستقبل يلبي طموحاته".

وعن النتائج المرجوة من المؤتمر، قال الرئيس: "جئنا إلى هنا من أجل استكمال ما بدأناه من إصلاحات بحثًا عن التنمية المنشودة، والبناء على ما حقنناه من تقدم في سبيل تعزيز التعاون المشترك، وعلينا أن نبذل مزيدًا من الجهد لعرض كل ما لدينا من فرص استثمارية واعدة على كل مستثمري العالم، كي تتحول أفريقيا إلى أرض المشروعات الكبرى".

وأضاف: "نحن في مصر بدأنا مشوار البناء وهذا المكان الذي نلتقي فيه أحد الشواهد الكبرى على عمل لا يتوقف، من أجل مستقبل مشرق للأجيال القادمة في مصر وفي أفريقيا، تحيا مصر وتحيا أفريقيا".

مؤتمر "أفريقيا 2019" تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنعقد الفعاليات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.