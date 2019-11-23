فقدت أعيرة الذهب 5 جنيهات، وسط حالة من التذبذب.

ويباع عيار 24 بـ757 جنيها مقابل 762 جنيها أمس، وبيع عيار 21 بـ662 جنيها، ويباع عيار 18 بـ568 جنيها، والجنيه الذهب يباع بـ5 آلاف و303 جنيهات.