أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ الحكومة المصرية عملت على تحسين الأوضاع الأقتصادية على مدار الخمس سنوات الماضية، كما أنَّها مهدت للقطاع الخاص كي يتولى الريادة في الاقتصاد مرة أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء خلال فعاليات اليوم الثاني من "منتدى أفريقيا 2019"، أنَّ القطاع الخاص لم يكن ليستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة دون مشاركة حكومية، في تخطيط البنية التحتية، متابعا "كنا على ثقة ويقين أن القطاع الخاص سيدخل فب كامل عملية البناء والتنمية هناك، كما التزمت الحكومة بالتحول ووضع السياسيات والتشريعات التي ساعدت المستثمرين والقطاع الخاص ككل".

وانطلقت أمس من العاصمة الادارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.