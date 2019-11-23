تلقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تقريراً حول أهم نتائج الأعمال التي تم تحقيقها في أنشطة تنمية وإنتاج الثروات البترولية والغازية خلال الفترة (يوليو/ سبتمبر) من العام المالى الحالى 2019/2020.

حيث أوضح التقرير أن برامج عمل وخطط الوزارة وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أدت إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز لتساهم إيجابياً فى دعم وزيادة إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز.

واستعرض التقرير أهم وأبرز نتائج أعمال وزارة البترول والثروة المعدنية في هذه الأنشطة خلال تلك الفترة على النحو التالي:

الاتفاقيات والاكتشافات

• تم توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول في مناطق (جنوب شرق أبو سنان – جنوب شرق رأس قطارة) بمنطقة الصحراء الغربية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 4 ملايين دولار، وحفر 4 آبار واتفاقية للشركة العامة للبترول في منطقة (خير) بالصحراء الشرقية، كما تم توقيع 6 عقود تنمية بمناطق جنوب دسوق، شرق البحرية، خالدة، غرب كنايس وشمال الصالحية بمنح توقيع حوالى 2 مليون دولار.

وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 25 اتفاقية التزام بترولية بإجمالي منح توقيع غير مستردة أكثر من 281 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات حوالي 43ر2 مليار دولار وحفر 150 بئراً.

• تم خلال هذه الفترة تحقيق 14 اكتشافاً جديداً (4 غاز – 10 زيت) بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.

إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والغازات

• بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المباع حوالى 13 مليون طن بزيادة نسبتها حوالى 6% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك لدخول عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز على الإنتاج التي أثرت إيجابياً على زيادة معدلات الإنتاج، وهي مشروعات تنمية حقل ظهر بالبحر المتوسط ومنطقة جنوب غرب بلطيم وحقول شمال الإسكندرية وحقول منطقة دسوق المرحلة (ب).

• بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز حوالي 8 ملايين طن

مشروعات تنمية حقول الزيت والغاز

مشروع تنمية حقل ظهر بالبحر المتوسط لشركة بتروبل:

تم الوصول بمعدلات الإنتاج من حقل ظهر إلى حوالي 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في شهر أغسطس 2019 وذلك من خلال إنشاء وتشغيل 3 وحدات تسهيلات إنتاج ومعالجة برية، وجاري تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة حيث من المخطط أن ترتفع معدلات الإنتاج لتصل إلى 3 مليارات قدم مكعب يومياً.

مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط - لشركة بتروبل / إيني الإيطالية:

ويهدف المشروع إلى إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب طاقة المشروع البالغة حوالى 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً من خلال حفر 6 آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وقد تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع في شهر أغسطس 2019، وتم بدء الإنتاج فى سبتمبر 2019، حيث تم وضع البئر الأول (بلطيم جنوب غرب-1) بمعدلات إنتاج أولية حوالي 70 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

مشروع تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثانية) (شمال سيناء البحرية-برينكو) بالبحر المتوسط:

تم بدء الإنتاج من خلال وضع البئر الأول على الإنتاج في يوليو 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالى 25 مليون قدم مكعب يومياً، والبئر الثاني في أغسطس 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالي 20 مليون قدم مكعب يومياً، ومن المخطط ربط باقي الآبار تباعاً.

مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) (دسوق-ديا الألمانية):

يهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 80 مليون قدم مكعب غاز يومياً من خلال ربط 9 آبار، وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 30 مليون دولار حيث تم الانتهاء من ربط جميع الآبار على الإنتاج فى أغسطس 2019.

هذا وقد تم وضع 4 آبار غاز جديدة على الإنتاج، حيث بلغ إجمالي معدلات إنتاج الغاز الأولية المضافة من المشروعات والآبار التنموية الجديدة وآبار الغاز التي تم إصلاحها ووضعها على الإنتاج خلال الفترة من يوليه إلى سبتمبر 2019 حوالي 489 مليون قدم مكعب غاز يومياً، كما تم وضع 54 بئر زيت جديدة على الإنتاج خلال الفترة بمعدل إنتاج أولي حوالي 9ر43 ألف برميل يومياً.