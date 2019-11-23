"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

عرض مسرحية "خيبتنا" لمحمد صبحي، بمسرح مدينة سنبل، 7 مساءّ، وأسعار التذاكر 200، 300، 500، 700 جنيه.

حفل فريق الإخوة أبو شعر للإنشاد الديني، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، 7.30 مساء، سعر التذكرة 57 جنيها.

حفل موسيقي لأستاذة المندولين عزة حسين وفرقتها، في بيت العود العربي، 8 مساء، سعر التذكرة 25 جنيها.

عرض مسرح مصر، على مسرح فندق جراند نايل تاور بجاردن سيتي، 8 مساء، وأسعار التذاكر 225، 300، 400 جنيه.