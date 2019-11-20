"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- حفل الموسيقار عمر خيرت بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي، وسعر التذكرة وقوفًا 127 جنيهًا، و365 على المقاعد.

- سهرة كاريوكي في "رووم آرت سبيس" التجمع الخامس الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل جاز نهى فكري في كمبنسكي النيل الساعة 9:30 مساءً.

- حفل تانيا صالح في "كايرو جاز كلوب" الساعة 10:30 مساءً، والدخول باستخدام الدعوات.