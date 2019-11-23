تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من د.عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، حول إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتخصصات (THE) لعام 2020.

وأوضح التقرير حصول جامعة القاهرة على ترتيب ضمن أفضل 150 جامعة عالميًا، يليها جامعتا المنصورة وقناة السويس من أفضل 200 جامعة عالمياً، وذلك في تخصص & health clinical, pre-clinical، كما بلغ إجمالي عدد التخصصات العلمية التي ظهرت فيها الجامعات المصرية 7 تخصصات هى: (الأعمال والاقتصاد، العلوم الاجتماعية، السريرية وقبل السريرية والصحية، العلوم الحياتية، العلوم الفيزيائية، علوم الحاسب، الهندسة والتكنولوجيا).

وأضاف التقرير أن الجامعات المصرية ظهرت في التخصصات العلمية سالفة الذكر على النحو التالي: عدد (1) جامعة في تخصص الأعمال والاقتصاد، (14) جامعة في تخصص ((clinical, pre-clinical & health، و(5) جامعات في تخصص علوم الحاسب، و(17) جامعة في تخصص الهندسة والتكنولوجيا، و(12) جامعة في العلوم الحياتية، (18) جامعة في العلوم الفيزيائية، و(2) جامعة في العلوم الإجتماعية.

وأشار التقرير إلى ظهور جامعة القاهرة فى عدد (7) تخصصات، يليها جامعتا الإسكندرية والمنصورة في (5) تخصصات، يليها جامعات عين شمس، وأسيوط، وبنها، وبنى سويف، وحلوان، والمنوفية، وقناة السويس، وطنطا، والزقازيق في (4) تخصصات، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمنيا في (3) تخصصات، يليها جامعات الأزهر، وأسوان، وكفر الشيخ، وسوهاج في عدد (2) تخصص، يليها جامعتا الفيوم، وجنوب الوادي في تخصص واحد.

بذلك سجلت الجامعات المصرية مجمعة ٦٩ ظهورا في تصنيف التخصصات المختلفة.