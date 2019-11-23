قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عماد عبد الهادي، إن أمن الخليج جاء على رأس جدول أعمال اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الأمريكي، لافتًا إلى أن بعض الدول العربية تشهد اضطرابات جعلتها على صفيح ساخن مثل إيران والعراق.

وأضاف عبد الهادي، خلال مداخلة له في قناة "الغد الإخبارية"، أن دولة الإمارات شريك أساسي في المبادرة الأمنية البحرية التي تقودها الأمم المتحدة لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية بمنطقة الخليج، موضحًا أنها لعبت أيضا دورًا هامًا فيما يخص اتفاقية الدفاع المشترك التي جمعتها وأمريكا، وعملية السلام في اليمن بين الحكومة اليمنية وممثلي الحراك الجنوبي.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الإمارات قوة كبيرة بحسب تصريح وزير الخارجية الأمريكي، مؤكدًا أن العلاقات الإماراتية الأمريكية ركيزة أساسية لاستقرار الأمن الخليجي.

يذكر أن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قال إن القمة الخليجية سوف تعقد في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، جاء ذلك بعد مباحثات أجراها مع نظيره الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تركزت على تعزيز دور البلدين في دعم وإرساء الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.