أمرت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، بحبس صاحب مقهي ببندر تلا، وآخر عاطل، لحيازتهما مواد مخدرة متنوعة شملت "بانحو، حشيش، تامول، هيروين وسلاح ناري"، بالإضافة إلى 22 ألف جنيه متحصلات بيع تلك المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز شرطة تلا من القبض على صاحب مقهى بمدينة تلا، ويدعى "ر.ا" 39 سنة، وآخر عاطل ويدعى "م.ج" 35 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية متنوعة من المخدرات.

وتضمنت المضبوطات "35 لفافة بانجو، وفرشين حشيش، و100 قرص تامول، و 27 تذكرة هيروين، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وطلقة حية، ومبلغ 22 ألف جنيه متحصلات بيع المواد المخدرة، و3 هواتف محمولة".

حررت مباحث مركز شرطة تلا المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات .