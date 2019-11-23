"الطيران" تستقبل حملة الكشف عن سرطان الثدي ضمن مبادرة "صحة المرأة"

أعلنت وزارة الطيران المدني، بدء تفعيل حملة البرنامج الرئاسي لصحة المرأة، التابع لحملة 100 مليون صحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك بوصول وحدة العيادات المتنقلة لمقر وزارة الطيران المدني، للكشف المبكر المجاني على أمراض سرطان الثدي.

وأوضحت وزارة الطيران، في بيان أصدرته اليوم، أن الحملة ستبدأ غدا الأحد أن تقديم الخدمة لجميع سيدات الوزارة بلا استثناء، ممن بلغت أعمارهنّ 35 سنة، وفي حال اكتشاف أي حالة تستحق الدعم الفني والطبي سيجرى تحويلها لأقرب وحدة مخصصه.

كان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، أشاد بالتعاون المثمر والتنسيق الفعال بين وزارتي الصحة والطيران المدني، وتواجد مجموعة من فرق العمل الطبية المتكاملة من وزارة الصحة بمقر وزارة الطيران المدنى لإجراء الكشف على العاملات تيسيرا عليهن وللاطمئنان على صحتهن حتى يتسنى لهن العمل بشكل أمثل داخل منظومة الطيران المدني.

وأشار وزير الطيران، إلى أن المبادرة تسهم في نشر الوعي الصحي لدى العاملين، وتعريفهم بالأعراض المبدئية وتوجيههم بطرق العلاج والوقاية من تلك الأمراض والأوبئة خاصة المعدية منها.

يذكر أن وزارة الطيران المدنى من أولى الوزارات التي بدأت تطبيق وتفعيل هذه المبادرة، ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة بالكشف على العاملات داخل الوزارة لحين الإنتهاء من توقيع الكشف الطبي على جميع العاملات بالوزارة.