قال أحمد صفوت، أحد شباب أطباء دفعة تكليف سبتمبر 2029، إنَّ نظام التكليف القديم كان أفضل من الحالي، خاصة أنَّه كان يسمح للطبيب باختيار التخصص الذي يفضله، مؤكّدًا أنَّ هناك فارق كبير فيما بينها.

وأوضح "صفوت" خلال كلمته في مؤتمر نقابة الأطباء بحضور شباب أطباء التكليف دفعة سبتمبر 2019 ومارس 2020، أنَّ النظام الجديد ألغى اختيار الإدارات والمحافظات، وأصبح الاختيار مقتصر على الحصول على التكليف والتخصص في الوقت نفسه، والإجبار على ملئ عدد معين من الرغبات، كما يرغم على الدخول في التخصص المتاح فقط من قبل الوزارة وليس بناءً على رغبة الطبيب.

وتابع: "نظام الزمالة تختار 5 محافظات، والجديد تكتب كل المحافظات، لو لم تعجبك الزمالة تعود للتكليف، في الجديد لو لم يعجبك سوف تخرج إلى الشارع وتعتبر مستقيل".