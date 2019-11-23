أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، البرنامج الأول الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بالمحافظة من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 50 متدربا من متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل.

وتتولى وزارة القوى العاملة تنفيذ المبادرة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، بحضور العميد أيمن رمضان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وخالد علي حسن مدير المديرية.

وقال "سعفان" إن الوزارة أطلقت هذه المبادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي القدرات الخاصة وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة.

مشيرا إلى أنه فى إطار ذلك أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة.

وأكد "سعفان" أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت حتى الآن بإطلاق 13 برنامجا من مبادرة "مصر بكم أجمل" في 5 محافظات، هى الشرقية والدقهلية وبنى سويف والإسكندرية، واليوم في أسيوط.

حيث يتم تنفيذ المبادرة على مرحلتين، الأولى تستهدف 6 محافظات تم منها المحافظات الخمس وباقى أسوان، منوها إلى أن المرحلة الثانية تستهدف باقي أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة توعي الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

من جانبه رحب محافظ أسيوط بوزير القوى العاملة لزيارته أسيوط للمرة الثانية، مؤكدًا حرص المحافظة على تنظيم ملتقيات التوظيف لخدمة الشباب ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل والمساهمة في حل مشكلة البطالة.

وأعلن المحافظ عن تنفيذ 6631 مشروعا لشباب الخريجين وصغار المستثمرين بقرى ومراكز المحافظة ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والشبابية والمحلية "مشروعك" بتكلفة إجمالية بلغت 542 مليون جنيه، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك فى إطار خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الصعيد وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.

وأكد المحافظ أن مبادرة "مشروعك" تساهم فى خلق جيل جديد من المستثمرين الصغار من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، موضحًا أن المبادرة توفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة عن طريق مساعدة الشباب على فتح مشاريع جديدة تساعد فى تحقيق التنمية وتوفر فرص عمل جديدة للشباب.

لافتًا إلى أن المبادرة لا تهدف فقط لخفض معدلات البطالة إنما تساهم فى دعم قدرات الشباب الابداعية وتنمية فكرة العمل الحر.

وفي نفس السياق قال حازم علي حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط: إن إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية قامت بمنح 5573 شهادة أمان للعمالة المسجلة بالمديرية، وبلغت قيمتها 4 ملايين و703 آلاف جنيه، فضلا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لنحو 7000 عامل، بما قيمته 3.5 مليون جنيه.

وتم عرض فيلم فيديو عن مبادرة "مصر بكم أجمل " تضمن ما تم تنفيذه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة.

وفى ختام إطلاق المبادرة كرم الوزير 5 شركات بمنحها شهادات تقدير مقدما لها أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لتوفيرها فرص عمل حقيقية ولائقة لمتحدى الإعاقة لدمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم.

كما كرم فريق عمل المبادرة وبعض العاملين بمنحهم شهادات تقدير لإسهامهم وتقديرًا لدورهم المتميز فى الإشراف على تنفيذ المراحل الثلاث للمبادرة فى المحافظات الخمس التى تمت فيها، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى لهذه الفئة من المتدربين لأبناء المحافظة وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة.

كما حضر إطلاق المبادرة محمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وعطيات سيد أبوزيد مسئول ملف "مصر بكم أجمل".