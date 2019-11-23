لحل مشكلة الكثافة.. التعليم تطلق الفصول الذكية بداية من العام المقبل

عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونائب رئيس شركة ND الصينية السيد سيمون لينج، نموذجًا للفصول الذكية سهلة التركيب التي استحدثتها الوزارة كأحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعلم للمعلمين والطلاب وخاصة في الأماكن عالية الكثافة وأيضًا الأماكن منخفضة الإسكان.

جاء ذلك على هامش منتدى "الاستثمار في أفريقيا" لعام 2019، أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جناح الوزارة.

وأكد "شوقي خلال عرضه أن مشروع "فصلي" يوفر مساحات تعليمية عالية الجودة داخل مصر لتزويد المعلمين والطلاب بفصول دراسية فعالة وحديثة تمكنهم من تحسين نتائج التعليم والتعلم بشكل كبير، وإنشاء فصل دراسي سهل التجميع وقوي ومستقل يحتوي على جميع المعدات والموارد اللازمة للتدريس، حيث أن "فصلي" يمثل أحد الحلول المبتكرة التي يمكن تنفيذها في كل من البيئات الحضرية عالية الكثافة، والمحافظات النائية وذات الكثافة السكانية المنخفضة.

ويحتوي الفصل على المستلزمات التعليمية، كما أنه يصنف بأنه صديق للبيئة ومطابق لمواصفات السلامة والصحة المهنية، ويحتوي على شاشات تفاعلية و "augmented reality" الواقع الافتراضي المعزز.

وستبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير عدد من الفصول الذكية على مدار هذا العام الدراسي استعدادًا لتشغيلها سبتمبر المقبل، حيث تعكف الوزارة حاليًا بدراسة المواقع الأولى بالدعم وبناء عليها سيتم الإعلان عنها استعدادًا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر الحديث.