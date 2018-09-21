أكد مديرية التربية والتعليم بالغربية، الانتهاء من حل أزمة كثافه طلاب مدرسة الشهيد "هشام البزاوي" التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد لسنه 2019/2020 وذلك في إطار توجيهات الوزارة بالضرورة تجهيز كافة المدارس وتيسير كافة المشكلات التي تواجه أولياء أمور الطلاب على مستوى مدراس الجمهورية.

صرح بذلك الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مؤكدًا أنه أصدر توجيهاته إلى جمال عبد العال وكيل المديرية بالضرورة التنسيق مع محمد فاروق مدير قطاع التعليم العام من جهة والدكتورة هالة الباجوري مديرة إدارة غرب المحلة التعليمية من جهة أخرى سعيا في وضع أليات وخطط واقعية استهدفت حل أزمة الكثافة داخل مدرسة الشهيد هشام البزاوي.

وأشار عايد إلى أنه جرى الاعتماد على توزيع طلاب مرحلة التعليم الابتدائي بالفصول ذات المدرسة ونقل طلاب مرحلة التعليم الإعدادي وتوزيعهم بمدارس مدينة العمال و"أحمد عرابي" للتخلص من أزمة الكثافة بصورة إيجابية.

من ناحيه أخرى، أعلن الدكتور محمود شحاتة عضو مجلس النواب عن بندر المحلة، أنه عقد لقاءا موسعا مع وكيل وزارة التربية والتعليم لتبني أزمة أعداد الطلاب المتقدمين في مرحلة التعليم الابتدائي والتنسيق لتوزيع طلاب الإعدادي على أقرب مدارس محيطة لمحل أقامة عائلات وأولياء أمور طلاب الإعدادي كحل مؤقت.

وأشار شحاته إلى أنه تقدم بطلب رسمي إلى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية سعيا في تخصيص قطعة أرض مناسبه لإقامة مجمع مدارس متكامل لخدمة أبناء ومواطني منشية البكري بنطاق حي ثان المحلة لمواجهة أزمة ارتفاع كثافة الطلاب وأعدادهم في الفترة المقبلة.

وأكدت الدكتورة هالة الباجوري مديرة إدارة غرب المحلة أنها أجرت اجتماعا مع أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أزمة الكثافة بالمدرسة وبعض أعضاء مجلس النواب لاحتواء رغبات أولياء أمور الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد.