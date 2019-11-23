استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جو كايزر رئيس مجلس إدار شركة "سيمنز" الألمانية، في إطار مؤتمر أفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأعرب السيسي، عن التقدير لما حققته الشركة من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر، ومنها محطات توليد الكهرباء الثلاث في بني سويف والعاصمة الإدارية والبرلس، ما يجعلها شريكاً مهماً لمصر في التنمية.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى تطلع مصر لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع "سيمنز" في العديد من المجالات التي تتعلق بخبرة ونشاط الشركة مثل النقل السريع وتطوير السكك الحديدية، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن الاستفادة من قدرات وإمكانات الشركة في مجال التدريب الفني، وما تمثله شركة "سيمنز" من خبرة ألمانية عريقة ومتخصصة وتجربتها الناجحة في العمل بالسوق المصري على مدار أكثر من قرن.

بدوره، أشاد جو كايزر بالإنجازات غير المسبوقة التي تحققت في مصر في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، مؤكّداً اعتزاز شركة "سيمنز" بتعاونها الوثيق مع الحكومة المصرية، والذي أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر، وجرى تحقيق أرقام ومعدلات أعمال قياسية غير مسبوقة في تاريخ "سيمنز" سواء فيما يتعلق بسرعة تنفيذ المشروعات وحجمها، وكذا التكلفة ومعايير الأمان والسلامة المطبقة، مرجعا ذلك لحوكمة الاداء العالية والمتابعة الحثيثة من قبل قيادة الدولة.

كما اطلع رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" السيسي خلال المقابلة على الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مصر بمختلف مجالات عمل الشركة لتطوير الصناعات الوطنية في مصر، إضافة إلى مساهمة الشركة في التأهيل والتدريب المهني للكوادر المصرية.