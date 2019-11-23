كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن إجراء مسابقاتين للواعظات، مشيرا إلى أنه سيجرى نشر تفاصيل المسابقة على الموقع الرسمي للوزارة، مطالبا الواعظات بمتابعة الموقع الرسمي لما هو جديد في هذا الشأن

وطالب وزير الأوقاف، خلال لقائه الواعظات بمواصلة عملية التثقيف والإطلاع من خلال الإصدارات التي يتيحها الموقع الرسمي للوزارة، متابعا "الدولة المصرية بكل جوانبها تنتقل نقلة كبيرة نحو المستقبل وما كان كافيا أمس، ربما لم يعد مافي اليوم وهذه النقلة سلاحها العلم ولا مجال فيها لغير العلم والتفوق".

واستكمل: "أحيانا ينظر البعض للبرامج التدريبية المكثفة والمتنوعة على أنها كم زائد، لكنها تنزل منزلة الضرورة، فالبرامج التدريبية إضافات علمية ودعوية وإعلامية الإمام والواعظة، فهناك تنمية لمهارات ال‘مام والواعظة في الحاسب الآلي والسوشيال ميديا واللغات الأجنبية فتلك أمور لابد منها على الأقل في برامج صناعة الداعية المعاصر".

وأردف: "الأوقاف في الماضي لم تدخل في ترجمة خطبة الجمعة، واليوم تترجم إلى 18 لغة وفي القريب ستزيد لـ20 لغة، فالدولة المصرية في ظل نهضتها لا مجال فيها لغير التفوق العلمي".