ألقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم، بمسجد سيدي المتبولي، ببركة الحاج بالمرج بمحافظة القاهرة، تحت عنوان: "حماية الشأن العام والمصلحة العامة".

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة في مسجد سيدي المتبولي، بعد صيانته وتجديد فرشه بمعرفة وزارة الأوقاف، في إطار دور الوزارة التنويري والتثقيفي، ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله مبنى ومعنى.

وفي بداية الخطبة، أكد وزير الأوقاف أن حماية الشأن العام والمصلحة العامة دليل الوطنية الصادقة والتدين الرشيد، وأن الشأن العام والمصلحة العامة أمران ملازمان للوطنية الصادقة والتدين الصحيح، أما من حيث الوطنية الصادقة فإن مراعاة الشأن العام وحمايته ومراعاة المصلحة الوطنية والحفاظ عليها من أولويات وعلامات وسمات الانتماء الوطني الصادق، وأما من حيث الفهم الصحيح للدين فإن الحديث في الشأن العام والفتوى فيه بدون علم أو مؤهلات للفتوى أو الحديث أمر جد خطير.

وأضاف الوزير أنه إذا كان أهل العلم والفقه على أن العالم الفقيه المجتهد أهل الاجتهاد والنظر المعتبر شرعًا إذا اجتهد فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فإن مفهوم المخالفة يقتضي أن من اجتهد أو أفتى من غير أهل العلم والاختصاص فيما لا علم ولا دراية له به فأصاب فعليه وزر لجرأته على الفتوى، فإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران وزر لخطئه ووزر لجرأته على الفتوى بغير علم، وذلك لحرص الإسلام على احترام أهل العلم والاختصاص، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "، مؤكدا أن أهل الذكر هم أهل العلم والاختصاص في كل علم من العلوم بحسب المس}ول عنه.

وقال الدكتور مختار جمعة إن علَم الدولة رمز لعزتها وليس مجرد قطعة قماش "كما كانت تردد الجماعات الإرهابية والمتطرفة"، موضحا أن "سيدنا رسول الله كان يعطي الراية التي هي علم الدولة لخيرة أصحابه، وكانوا رضوان الله عليهم يحمونها بأنفسهم ودمائهم، تسقط أطرافهم على الأرض ولا تسقط الراية من أيديهم، ففي خيبر قال نبينا: (لَأُعْطِيَنَّ هذِه الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ علَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهَ ورَسوله ويُحِبُّهُ اللَّهُ ورَسولُهُ) فما من أحد من أصحابه وإلا تمنى أن ينال ذلك الشرف"

وأدى صلاة الجمعة، بمسجد سيدي المتبولي، اليوم، المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة بالمنطقة الشرقية، والشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والشيخ خالد خضر وكيل أوقاف القاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية والشعبية بمحافظة القاهرة وجمع غفير من رواد المسجد.