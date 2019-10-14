تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط صاحب محل لاتهامه بهتك عرض طفلة بقليوب.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز قليوب من "م . ع" بقيام ت . ي، 50 عاما صاحب محل بقالة بهتك عرض نجلته الطفلة "ف .م" 12 عاما، بعد تهديدها بسلاح أبيض.

بسؤال رجال المباحث للمتهم بعد استدعائه، أقر بارتكاب الواقعةـ وتحرر عن ذلك المحضر ٣٨٢٣ قسم قليوب، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.