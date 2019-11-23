قال الدكتور عمرو طلعت، وزير اللاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة المصرية مقبلة على بناء مصر الرقمية خلال أشهر مقبلة وليس سنوات.

وأضاف "طلعت" خلال حضوره جلسة مستديرة حول الاستثمار في أفريقيا ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2019، "بدأنا في ميكنة الخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي وخلال 30 أو 36 شهرا سنعمم التجربة على مصر بالكامل".

وتابع أن هذا يستلزم بناء شبكة من الألياف الضوئية عبر الدولة المصرية بنحو 32 ألف نقطة، وبناء نظم ذكاء اصطناعي مصاحب لها للقيام بالعملية التكنولوجية كاملة، ويصاح ذلك نقل الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة رقمية وليست ورقية.

وانطلقت أمس، من العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.