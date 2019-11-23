قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ البنية التحتية من أكبر المشكلات بالقارة السمراء سواء بنية معلوماتية أو طرق أو سكة حديد أو طاقة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حضوره جلسة مستديرة حول الاستثمار في أفريقيا ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2019، أنَّ القارة تحتاج إلى تشجيع البنوك والقطاع الخاص للعمل.

واستكمل رئيس الجمهورية: "في مصر عملنا خلال الـ5 سنوات اللي فاتوا مشروعات بنحو 4 تريليونات جنيه أي ما يقارب 250 مليون دولار لصالح البينة التحتية، وكتير من الناس في مصر مكنتش مستوعبة ليه بنعمل دا".

الرئيس: الناس ممكن متستوعبش حجم الإنفاق الضخم على مشروعات البنية التحتية

وتابع السيسي: "الناس ممكن متستوعبش حجم الإنفاق الضخم جدا سواء كان حجم الانفاق دا هيتم تمويله وطنيا أو استثماريا أو عن طريق قروض"، مستطردًا "كتير مش هيتسوعب إن الدولة عشان تاخد فرصتها في التطور ممكن تشارك في التنمية والاستثمارات في بلادها محتاجة أرقام كبيرة".

الرئيس: على الشركات الكبرى السماهمة في مشروعات القارة السمراء دون خوف

وأوضح السيسي: "لابد أن تشارك الشركات الكبرى في مشروعات القارة في المجالات المختلفة سواء سكك حديد أو طرق أو الجانب المعلوماتي على أن تكون المساهمة دون خوف".

وانطلقت أمس، من العاصمة الادارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.