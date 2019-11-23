افتتح اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم السبت، مركز الجلال والصلاح الطبي التابع لجمعية قضاء الحاجات الخيرية بقرية منشاة سلطان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

وتفقد محافظ المنوفية أقسام وحدة حضانات الأطفال التابعة للمركز واستمع إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل وتشغيل الأجهزة الطبية والتي تتكون من (غرفة العزل الطبي، غرفة تحضير العلاج، غرفة الرضاعة) وتحتوي وحدة حضانات الأطفال على (10 حضانات، 2 جهاز تنفس صناعي، جهاز أشعة، 10 أجهزة أوكسجين بالإضافة إلى باقي الأجهزة اللازمة لتشغيل الحضانات).

كما تفقد المحافظ أقسام معمل التحاليل الطبية والتي تتكون من (معمل الحضانة، محطة أكسوجين والغازات) كما يحتوي المعمل على مجموعة من الأجهزة الحديثة تتنوع في (جهاز الكيمياء، جهاز الطرد المركزي، جهاز غازات الدم، وغيرها).

هذا وقد أشاد المحافظ بهذا الصرح الطبي الرائع، مؤكداً على أنه يعد ثمرة مجهود كبيرة لتوفير كافة سبل الدعم وتذليل كافة المعوقات لخدمة المواطنين والعمل على راحتهم، مطالباً الجميع بالتكاتف والمشاركة المجتمعية للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن المركز جرى إنشائه بتكلفة 3 ملايين جنيه تقريباً بالمشاركة المجتمعية من قبل رجل الأعمال الدكتور صلاح أبو سيد لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة لها، حيث يتكون المركز من طابقين ويحتوي على (وحدة حضانات الأطفال، عيادة أطفال، معمل تحاليل طبية) بالإضافة إلى أنه مزود بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة.