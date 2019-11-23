"سقوه عصير مجهول".. حبس شقيقين تسببا في وفاة شاب بالشرقية

قررت نيابة ديرب نجم، حبس شقيقين 4 أيام، بتهمة التسبب في وفاة شاب، بعد إعطائه مشروبًا، به مادة مجهولة في حفل خطوبة.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بتلقى مركز شرطة ديرب، بلاغًا من "م. ع. ا"، باتهام "م. ا. ا" خال عروسة، بالتسبب في وفاة ابنه "أحمد" 19 عامًا، طالب بالفرقة الثانية حاسبات ومعلومات، بجامعة السلام بالمنصورة، بعد إعطائه وآخرين مشروب عصير، به مادة مجهولة المصدر، وذلك خلال حفلة خطوبة ابنة شقيقة المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفي وقت لاحق، تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط "محمد. ا"، وشقيقه وليد، بتهمة تقديم العصير مجهول المصدر للشباب المتوفي.

وقال شهود عيان لـ"الوطن"، إن الخطوبة كانت منذ نحو 6 أيام، وتوفي شاب بعد يوم من تناوله مشروب في الخطوبة، لافظًا أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى خاص، فيما توفى الشاب الثاني أحمد محمد، مقيم بقرية كفر الباشا، اليوم، بعد احتجازه 6 أيام، بمستشفى جامعة الزقازيق.

وأضافوا، أن الواقعة أسفرت أيضًا، عن إصابة 3 أشخاص، بينهم مصاب محتجز في عناية الباطنة بالزقازيق.