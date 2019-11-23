قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا يوجد تضارب حقيقي بين آيات القرآن الكريم، ومن يتأمل كلمات القرآن الكريم جيدا، يظهر له هذا.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC": "هناك إشكالية وهو شك البعض أن هناك تضارب في آيات القرآن وهى أنهم اعتبروا أن آيات كثيرة جدا اتلغت أحكامها بفعل آيات أخرى، لما وجدوا تضارب في المعنى الظاهر".

وتابع: "لكن الحقيقة بعض الناس مقدروش يجمعوا بين المعنى الأول والمعنى الثاني، فقالوا إن هناك ناسخ ومنسوخ، بمعنى أن هناك حكم لغى حكما، وهذا ليس تضارب في القرآن".

واستشهد على ذلك بالحديث عن الخمر، بقول الله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا"، ثم جاءت في آية أخرى قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ".