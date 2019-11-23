فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري، لدوره في "الرقابة واسعة النطاق على الإنترنت"، في إشارة إلى حجب الشبكة الدولية على مستوى البلاد لمدة خمسة أيام، للمساعدة في خنق الاحتجاجات على زيادة سعر البنزين.

وكان الوزير الإيراني يعمل بوزارة الأمن الإيرانية و"متورط في انتهاكات حقوق الإنسان ولعب دورًا في تعذيب المعتقلين لانتزاع الاعترافات منهم" بحسب ما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأوضح التقرير، أن الوزير الإيراني قام بدعم سياسة الرقابة القمعية على الإنترنت التي تنتهجها إيران ضد المتظاهرين وأشرف على رصد مكالمات وتحركات أنصار الحركة الخضراء في احتجاجات 2009.

كما قام الوزير الإيراني بتشديد المراقبة والتصنت على المكالمات الهاتفية وشبكات التواصل الاجتماعي ليتم تقديمها للاستخبارات الإيرانية.

وبموجب العقوبات الجديدة، تجمد كافة الأصول المالية الخاصة بالوزير وفوائد العقارات التي يملكها في الولايات المتحدة إذا وجدت، كما يمنع هذا القرار أيضا رعايا الولايات المتحدة أو شركاتها من التعامل مع الوزير.